In cazul masinilor cu ardere interna, care produc o temperatura extrem de ridicata, sistemul de racire a motorului are un rol vital. De buna functionare a acestuia depinde durata de viata a motorului.Principalafunctie a sistemului de racire este de a raci motorul, prevenind supraincalzirea acestuia si deteriorarea componentelor sale. Dar, tot sistemul de racire are si sarcina de a mentine o temperatura destul de inalta a motorului, pentru o functionare eficienta a acestuia din urma. In plus, ... citeste toata stirea