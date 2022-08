Spectacole desfasurate in weekend-ul 26-28 august 2022 in Piata Unirii din Focsani

Amanunte despre acestea sunt facute publice prin intermediul unei postariactivata pe contul de facebook Primaria Municipiului FocsaniContinuam manifestarile culturale organizate sub egida "August artistic".Primaria Municipiului Focsani, prin institutiile de cultura aflate in subordine - Ansamblul folcloric "Esara Vrancei", Ateneul Popular si Teatrul Municipal "Maior Gh. Pastia" - ofera focsanenilor un weekend bogat in evenimentele cultural-artistice.Astfel, vineri 26 august 2022, de la ... citeste toata stirea