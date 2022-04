Sub egida Consiliului Judetean Vrancea, Centrul Cultural Vrancea, in parteneriat cu Teatrul Elisabeta din Bucuresti, organizeaza spectacolul de teatru Puricele in ureche!, luni, 16 mai 2022, la ora 19.00, la Casa de Cultura Leopoldina Balanuta din Focsani.Piesa, scrisa de Georges Feydeau, in regia lui Serban Puiu, prezinta o comedie nebuna despre gelozie, prietenie, scrisori anonime si multe surprize!"Le puce dans l'oreille" = ,,Puricele in ureche'' este o expresie frantuzeasca celebra inca ... citeste toata stirea