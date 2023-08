August este o luna fascinanta pentru iubitorii fenomenelor astrale, deoarece inceputul si sfarsitul acestei luni sunt marcate de doua superluni.Ultima data cand doua superluni au aparut in aceeasi luna calendaristica a fost in 2018 - si nu se va mai intampla pana in 2037, potrivit astronomului italian Gianluca Masi, fondatorul Virtual Telescope Project - de unde si sintagma "o data pe luna albastra".Superluna din 1 august, cunoscuta sub numele de Superluna Sturion, va straluci pe cer marti, ... citeste toata stirea