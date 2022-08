"Tache, Ianke si Cadir" se joaca pe 13 septembrie 2022 pe scena Casei de Cultura a Sindicatelor Focsani

O piesa de succes se joaca in luna septembrie la Casa de Cultura a Sindicatelor Focsani. Pe 13 septembrie, de la ora 20.00 se va juca piesa Tache, Ianke si Cadir. Biletele se gasesc la agentia Casei de Cultura si online pe:ticketstore.ro /cortina-ag.ro/ blt.ro /iabilet.ro. Pretul unui bilet este 150 ron.Textul este o comedie savuroasa in trei acte, scris in 1932 de Victor Ion Popa si pus in scena in acelasi an la Teatrul Maria Ventura, unde a fost montat pentru prima data la Bulandra in 1957 ... citeste toata stirea