Tanarul pianist focsanean Matei Labunt sustine un recital de pian la Ateneul Roman

Tanarul pianist Matei Labunt, originar din Focsani, sustine un recital de pian in Sala mica a Ateneul Roman, cu lucrari de J. S. Bach/Busoni, Ludwig van Beethoven, Franz Liszt si Frederic Chopin, in cadrul programului "Stagiunea de marti seara".Stagiunea de marti seara este un proiect ce a luat nastere in anul 2008 si este realizat in parteneriat cu Radio Romania Muzical. A fost creat, in principal, cu intentia de a sustine si a prezenta publicului tineri muzicieni romani care s-au remarcat ... citeste toata stirea