Trei tenori italieni vor canta pe 24 martie la Focsani

Trei tenori italieni vor sustine un concert "In luna Femeii", pe 24 martie, la Teatrul Maior Gheorghe Pastia din Focsani.Ce poate fi mai potrivit in cea mai frumoasa luna a anului, cand ghioceii mijesc, si natura incepe sa prinda viata, decat o calatorie muzicala in "Bella Italia" pe ritmurile canzonetelor napoletane si a celor mai celebre arii din operele italiene, dar si cu gandul la tarmurile marilor ce scalda "patria muzicii", cea Adriatica pe de-o parte si Mediterana, Tireniana si ... citește toată știrea