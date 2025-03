Trupa de Teatru "Protha" a elevilor din Panciu premiata la editia 2025 a Festivalului de Teatru Francofon din Piano di Sorrento Italia

Cititi in continuare comunicatul de presa transmis de Asociatia Protha in legatura cu participarea trupei de teatru "Protha" a elevilor din Panciu la editia 2025 a Festivalul de Teatru Francofon din Piano di Sorrento Italia.In perioada 23 februarie / 02 martie 2025 a avut loc cea de a XXII-a editie a "Rencontres Internationales du Jeune Theatre", in Piano di Sorrento.Actuala editie a festivalului de teatru francofon a fost organizata de catre Institut Francais de Naples si Association ... citește toată știrea