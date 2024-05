Vernisajul expozitiei de acuarela "Acasa, din nou" a pictorului Tiberiu Mateescu miercuri 15 mai, de Ziua Picturii Nationale

Consiliul Judetean Vrancea, prin Muzeul Vrancei, in parteneriat cu Institutul Hispano-Roman din Castellon (Spania) si Liceul de Arta "Gh. Tattarescu" din Focsani, organizeaza miercuri 15 mai, la ora 11:00, de Ziua Picturii Nationale, vernisajul expozitiei de acuarela "Acasa, din nou" a pictorului Tiberiu Mateescu.Autorul, un tanar originar din Targoviste, stabilit in Spania la varsta de 12 ani, va expune pentru prima data lucrarile in Vrancea, oferind publicului o incursiune captivanta in ... citește toată știrea