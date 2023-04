* Ilustriada este un concurs de ilustratie de carte, ce isi propune sa ofere un cadru de expunere tinerilor cititori, cu talent in domeniul desenului si al graficii, aplicat pe ilustratia de carte * Ajuns la editia a II-a, concursul presupune realizarea unor lucrari inspirate dupa lista propusa de catre organizatori, ce vor fi expuse in municipiul Focsani, judetul Vrancea, in perioada 10-17 Iulie 2023 * Ilustriada se va desfasura fizic pentru participantii din judetul Vrancea, iar pentru cei ... citeste toata stirea