VIDEO 1-6 iulie: Zilele Municipiului Focsani

Primaria Municipiului Focsani in colaborare cu institutiile din subordine organizeaza in perioada 1-6 iulie Zilele Municipiului FocsaniCu aceasta ocazie ii anuntam pe focsaneni ca in perioada 1-3 iulie 2022 B-dul Unirii va fi redat circulatiei pietonale.Vineri, 1 iulie 2022 este o zi pe care municipalitatea o va dedica evocarii personalitatii domnitorului Stefan cel Mare.Astfel, la Biserica "Stefan cel Mare si Sfant" din Cartierul Sud va avea loc un moment artistic sustinut de Corul ... citeste toata stirea