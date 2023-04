Iulian Postelnicu absolvent al Colegiului National Unirea din Focsani si a sectiei Actorie a Universitatii de Arta Teatrala si Cinematografica "I.L.Caragiale" Bucuresti, clasa profesorului Dem Radulescu, promotia 2002 a primit marti seara 25 aprilie 2023 la ceremonia de decernare a premiilor Gopo pe acest an, premiul la categoria "Cel mai bun actor in rol principal", pentru rolul sau, Ilie din filmul "Oameni de treaba".Este pentru a doua oara in ultimii trei ani cand actorul focsanean este ... citeste toata stirea