Iulian Postelnicu este absolvent Colegiul National Unirea din Focsani si sectia Actorie a Universitatii de Arta Teatrala si Cinematografica "I.L.Caragiale" Bucuresti, clasa profesorului Dem Radulescu, promotia 2002.Reamintim ca in anul 2020 premiul Gopo pentru cel mai bun actor in rol principal a revenit lui Iulian Postelnicu, absolvent al Colegiului National "Unirea" din Focsani, - pentru filmul "Arest"Nominalizarile premiilor Gopo 2023 la categoria "Cel mai bun actor in rol principal" sunt ... citeste toata stirea