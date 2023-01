VIDEO | Actorul focsanean de stand-up comedy Cosmin Nedelcu-Micutzu a fost ieri, invitatul emisiunii "Romania in Direct" de la Europa FM

Actorul focsanean Cosmin Nedelcu, cunoscut publicului de stand-up comedy sub numele de scena "Micutzu", a fost invitatul lui Catalin Striblea in editia de joi 12 ianuarie 2023 a emisiunii "Romania in Direct" la Europa FM avand tema "Teambuilding", pro sau contra?Teambuilding este filmul care, la inceput de an 2023, a impartit publicul romanesc in doua tabere: cei care apreciaza filmul si cei care nu.Cosmin Nedelcu a regizat si a jucat in filmul, recent lansat, Teambuilding. Filmul a fost ... citeste toata stirea