Gheorghe Dinica (n. 25 decembrie 1933, Giulesti, dar 1 ianuarie 1934 - in acte oficiale, Bucuresti - d. 10 noiembrie 2009, Bucuresti) a fost unul dintre cei mai importanti actori romani. A jucat in peste 70 de filme, in special in rolurile unor personaje negative, motiv pentru care Horatiu Malaele l-a supranumit: "cel mai mare *rau* al cinematografiei romanesti".Gheorghe Dinica si-a manifestat interesul pentru actorie inca de tanar, facand parte din diferite trupe de teatru de amatori inca ... citeste toata stirea