VIDEO Astazi despre: "Ana" din filmul "Ion: Blestemul pamantului, blestemul iubirii" Poeta si actrita Ioana Craciunescu. Ce inseamna sa ramai un artist adevarat intre doua tari si doua culturi

Ioana Craciunescu (n. 13 noiembrie 1950, Bucuresti) este o actrita de teatru, cinema si poeta romana.Este cunoscuta prin roluri de mare incarcatura tragica. Spectatorii care au vazut-o in Clitemnestra din spectacolul "Electra", regizat de Mihai Maniutiu la Sibiu, n-o mai pot uita. Cei mai multi o identifica pe actrita cu personajul Ana din filmul "Ion: Blestemul pamantului, blestemul iubirii", ecranizarea lui Mircea Muresan dupa romanul "Ion", de Liviu Rebreanu. Desi nascuta in Bucuresti, ... citeste toata stirea