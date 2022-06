VIDEO Astazi despre: Cea mai buna voce de bariton din lume si cel mai longeviv interpret: Dan Iordachescu - baritonul aplaudat pe marile scene ale lumii timp 61 de ani de cariera neintrerupta

Dan Iordachescu (n. 2 iunie 1930, Vanju Mare, judetul Mehedinti (interbelic) - d. 30 august 2015) a fost, cu cei 61 de ani de cariera neintrerupta cel mai longeviv interpret din lume In 2007, la 77 de ani, era inca invitat pentru concerte si spectacole in Romania, Grecia si Spania.Dan Iordachescu s-a nascut in orasul Vanju Mare avand o descendenta moldoveneasca. A absolvit Facultatea de Teatru din Iasi (1948-49), apoi Conservatorul de Muzica "Ciprian Porumbescu" din Bucuresti (1952-56); aici ... citeste toata stirea