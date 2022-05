VIDEO Astazi despre: Diva care a avut lumea la picioare - Dalida - prima cantareata care a castigat un disc de diamant si a primit 55 de discuri de aur

Dalida (n. Iolanda Cristina Gigliotti, n. 17 ianuarie 1933, Cairo, Egipt - d. 3 mai 1987, Paris, Ile-de-France, Franta) a fost o cantareata si actrita franceza.S-a nascut in Egipt din parinti italieni, dar si-a petrecut o mare parte a vietii in Franta, unde, dupa ce a primit cetatenia franceza, a avut numele Yolanda Gigliotti.Ea a primit 55 de discuri de aur si a fost prima cantareata care a castigat un disc de diamant. Dalida s-a sinucis cu barbiturice pe data de 3 mai 1987. In biletul de ... citeste toata stirea