VIDEO Astazi despre: Draga Olteanu Matei. Reprezentanta a generatiei de aur a teatrului romanesc Eleganta ce salveaza vulgaritatea neintrecutelor personaje cu pitoresc balcanic pleca dintre noi in urma cu patru ani

Draga Olteanu Matei (n. 24 octombrie 1933, Bucuresti, Romania - d. 18 noiembrie 2020,la ora 2,11", la Spitalul "SfSpiridon" din Iasi, Romania) a fost o apreciata actrita de comedie, care a jucat pe scena Teatrului National Bucuresti, in numeroase filme si la televiziune. Reprezentanta a generatiei de aur a teatrului romanesc, Draga Olteanu Matei a avut un palmares foarte bogat. A jucat in 90 de filme, in peste 50 piese de teatru si 100 roluri in Televiziune.A fost coana Chirita, Varvara si ... citește toată știrea