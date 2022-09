VIDEO Astazi despre: Faramita Lambru - Instrumentistul de suflet al Mariei Tanase, care a facut din el poate cel mai cunoscut lautar roman din toate timpurile

Faramita Lambru (n. 15 septembrie 1927, Bucuresti - d. 12 decembrie 1974, Bucuresti) a fost un cunoscut lautar (acordeonist virtuoz si cantaret) roman de etnie roma.Nascut intr-o veche familie de lautari de etnie roma, micutul Lambru invata sa cante inca din copilarie de la tatal sau, violonistul Tudor Faramita. In timp, se va perfectiona singur, acasa. Acestea vor fi singurele lui "studii muzicale". In 1949, in perioada stagiului militar, debuteaza in cadrul unei formatii militare.Intre ... citeste toata stirea