Mircea Muresan (Mircea-Nicolae-Ioan Muresian, n. 11 noiembrie 1928, Sibiu - d. 24 aprilie 2020) a fost un regizor roman de film. Debutul in film il face dupa absolvirea in 1955 a IATC, cu un film avandu-i in distributie pe Dumitru Furdui si Vasilica Tastaman (Toamna se numara..., 1961). Dobandeste consacrarea cu Rascoala (1966), film premiat la Festivalul de la Cannes.Astazi despre: Mircea Muresan -tregizorul care i-a purtat pe romani, cu suspans si umor, la bordul goeletei "Speranta", ... citeste toata stirea