Napoleon Bonaparte (in franceza: Napoleon Bonaparte; n. 15 august 1769, Ajaccio, Corsica - d. 5 mai 1821, in Insula Sfanta Elena), cunoscut mai tarziu ca Napoleon I si initial ca Napoleone di Buonaparte, a fost un lider politic si militar al Frantei, ale carui actiuni au influentat puternic politica europeana de la inceputul secolului al XIX-lea.Nascut in Corsica si specializat pe profilul de ofiter de artilerie in Franta continentala, Bonaparte a devenit cunoscut in timpul Primei Republici ... citeste toata stirea