VIDEO Astazi despre: Premierul asasinat in plina strada: Armand Calinescu - adversar al fascismului si hotarat sa mentina Romania in neutralitate

Data de 21 septembrie reprezinta o pagina neagra din istoria Romaniei, in urma asasinarii, in 1939, a primului-ministru, Armand Calinescu, (42 de ani), de catre un comandou legionar.Armand Calinescu s-a format ca om politic in cadrul Partidului National Taranesc, activitatea sa in functii guvernamentale fiind indreptata impotriva oricaror curente extremiste care amenintau ordinea in stat. Astfel, in calitate de subsecretar la Ministerul de Interne s-a implicat personal in inabusirea grevei de ... citeste toata stirea