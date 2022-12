VIDEO Astazi despre: Un mare teolog din secolul XVII si un reformator al invatamantului teologic ortodox: Petru Movila, Mitropolitul Kievului. Cinstit ca sfant de Bisericile Ucrainei, Romaniei si Poloniei, cu un rol important in mentinerea Ortodoxiei

Petru Movila (n. 31 decembrie 1596/10 ianuarie 1597, Suceava - d. 22 decembrie 1646/1 ianuarie 1647 Kiev) a fost arhiepiscop si din 1633 mitropolit al Kievului, al Galitiei si al intregii Rusii. A avut un rol deosebit in Sinodul de la Iasi din 1642.Petru Movila s-a nascut la Suceava, in anul 1596, ca fiu al lui Simion Movila, care va domni mai tarziu in Esara Romaneasca, si al sotiei acestuia, Marghita (Margareta) calugarita ulterior sub numele de Melania. Tatal sau a avut ca frati pe ... citeste toata stirea