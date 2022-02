VIDEO Astazi despre Un samurai din spita aparatorilor adevarului: Noel Bernard - la carma si microfonul Europei Libere - postul fara de care romanii ar fi fost mult mai usor de dus de nas

Noel Bernard (n. 25 februarie 1925, Bucuresti, Romania - d. 23 decembrie 1981) a fost un jurnalist si analist politic roman, stabilit in Marea Britanie, apoi in Germania.In 1940 a emigrat, impreuna cu parintii sai (tatal evreu, Filip Bercovici, avand parintii originari din Braila, iar mama, Elisabeth nascuta Jahn, dintr-o familie austriaca catolica emigrata in secolul al XIX din Merano), in Palestina, ulterior la Londra, unde si-a incheiat studiile si, dupa ce a primit cetatenia britanica, a ... citeste toata stirea