VIDEO | Cum a fost la concursul de biciclete pentru copii desfasurat astazi, in Crangul Petresti

Concursul de biciclete pentru copii "Micul ciclist" a avut loc astazi, sambata, 16 aprilie 2022 de la la ora 10:00, in Crangul Petresti in organizarea Asociatiei "AlphaMind Cycling Team ( presedinte Dragos Horhocea) in parteneriat cu Consiliul Judetean Vrancea, Centrul Cultural Vrancea si IPJ Vrancea.Competitia s-a desfasurat pe grupe de varsta, pentru copii cu biciclete, cu varste intre 5 - 14 ani, fara obstacole, intr-o cursa tip cross.La final castigatorii concursului si ... citeste toata stirea