VIDEO | Emisiunea ROventura din 01 octombrie 2022 a fost despre fantanile cu ciutura de la Paunesti si Focul Viu de la Andreiasu de Jos

La editia de sambata 01 octombrie 2022 a emisiunii ROventura difuzata de postul de televiziune Kanal D, realizatorii Andreea Stravoiu si George Mihai au ajuns in zona Vrancei, pentru a va prezenta fantanile istorice, cu ciutura si cumpana, din Paunestii de Vrancea, un ansamblu unic, demn de Cartea Recordurilor.Sapate din nevoia de apa si in memoria celor care nu mai sunt printre noi, fantanile au fost lasate mostenire din generatie in generatie si acum sunt veritabile monumente al civilizatiei ... citeste toata stirea