VIDEO | Filmul adjudeanului Ciprian Mega, difuzat in aceasta seara, pe postul de televiziune Realitatea Plus TV

Filmul "21 de rubini", interzis in Vrancea va fi, in sfarsit, difuzat luni, 6 mai, a doua zi de Pasti, pe Realitatea Plus TV. Ciprian Mega este originar din Adjud, absolvent al Seminarului "Chesarie Episcopul" de la Buzau, preot din 2009, iar din 2015 a debutat ca regizor cu un scurt metraj.Filmul "21 de rubini" nu este un manifest politic, asa cum s-au grabit unii sa-l eticheteze sau o luare de pozitie impotriva coruptiei din Biserica sau din statul roman. Filmul este o excelenta realizare ... citește toată știrea