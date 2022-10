VIDEO + Foto | Actrita Maia Morgenstern vine la Focsani la proiectia speciala a filmului "Capra cu Trei Iezi"

Bazat pe una dintre cele mai cunoscute povesti ale lui Ion Creanga, filmul Capra cu Trei Iezi, cu Maia Morgenstern si Marius Bodochi in rolurile principale, este un thriller care sapa in psihologia umana si readuce in actualitate, sub o alta optica, o poveste extrem de populara. Luni, 24 octombrie, de la ora 20:30, la Cinema Balada Focsani va avea loc o proiectie in avanpremiera a filmului, la care vor fi prezenti actrita Maia Morgenstern, regizorul Victor Canache, dar si producatoarea Luana ... citeste toata stirea