VIDEO + Foto | Cum a fost la prima editie a Festivalului Folcloric Interjudetean "Glasul buciumului" de la Spulber

Festivalul Folcloric Interjudetean "Glasul buciumului" de la Spulber isi propune punerea in valoare a buciumului(traditia confectionarii si interpretarii), instrument confectionat in localitatea Spulber si promovat de grupul local Buciumasii, constituit aproximativ in anii1950, indrumati in prezent de directorul Caminului Cultural, Adrian Rusu.VIDEO:vrancea atlastvConfectionarea buciumului este dusa mai departe de copii clasei externe a Scolii Populare de Arta, din cadrul Centrului Cultural ... citeste toata stirea