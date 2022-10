VIDEO | Politistul Marian Godina promoveaza impreuna cu sotia si fetita sa Rezervatia Naturala "Cheile Tisitei" si Cascada Putnei

"Am fost ieri (n.r sambata 22 octombrie 2022) cu Mariuca si cu Georgica la Cheile Tisitei, in judetul Vrancea, acolo unde unele mame se confunda cu copiii lor.Drumul de la Brasov la Lepsa l-am parcurs in aproape doua ore, mergand destul de lent, asa cum ii sade bine unuia cu permisul retinut pentru viteza in trecut si unui parinte care transporta un bebelus.Ne-a uimit drumul, un asfalt impecabil, protectii pe margine si diferite ziduri de consolidare enorme. Chiar nu ne asteptam la asta in ... citeste toata stirea