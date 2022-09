Week-end muzical in Adjud, cu recitaluri folk de exceptie!

Vineri, sambata si duminica seara,02,03 si 04 septembrie 2022, in Piateta I. Dichiseanu, din Adjud are loc prima editie a Festivalului "Folk Intre 2 Ape"!Daca vremea nu va permite sa se desfasoare in aer liber, evenimentul va avea loc in sala mare a Casei de Cultura "Tudor Vornicu", precizeaza organizatorii!Va place folkul? Urmeaza o stire pozitiva: Ducu Bertzi, Mircea Baniciu si Emeric Imre vor deschide toamna inimilor noastre la inceputul lunii septembrie la Adjud in cadrul Festivalului ... citeste toata stirea