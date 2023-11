A venit toamna si, foarte probabil, pe retelele de socializare ti-a aparut macar o poza facuta in zona Bran - Moieciu. Peisajul este fantastic toamna, cand frunzele copacilor incep sa devina aramii, iar ceata isi face prezenta dimineata.Un decor desprins parca din basme isi face prezenta toamna in aceasta zona superba din Romania. Poti ajunge aici intr-un paradis montan plin de relaxare si o oaza de liniste. Moieciu de Sus se remarca in mod deosebit prin peisajele idilice pe care ni le ofera. ... citeste toata stirea