CSM Focsani 2007 cucereste sase medalii in prestigioasa Cupa Romaniei la tir sportiv juniori.Echipa de tragatori de tir sportiv juniori de la Clubul Sportiv Municipal (CSM) Focsani 2007 a adus o adevarata avalansa de succese in cadrul Cupei Romaniei desfasurata la Poligonul "Iosif Sirbu" din Bucuresti in zilele de 30 si 31 iulie 2023. Performantele exceptionale ale sportivilor legitimati la CSM Focsani 2007 au fost rasplatite cu patru medalii de aur si doua medalii de argint, demonstrand astfel ... citeste toata stirea