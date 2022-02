A murit antrenorul de atletism al CS Unirea Focsani, Antonel -Atanasie Ivan | Va fi inmormantat maine

Anuntul decesului a fost facut public prin intermediul unei postari activata pe contul de facebook Clubul Sportiv Unirea Focsani.Antonel -Atanasie Ivan a fost profesor de educatie fizica si sport la Liceul Agricol din Focsani, la Scoala Generala din Suraia, dupa care a venit in Focsani, alegand sa lucreze in performanta, la Clubul Sportiv Unirea Focsani. A fost si directorul CS Unirea Focsani, pentru un mandat de un an de zile.Ca sportiv a fost component al echipei de seniori de maraton a CS ... citeste toata stirea