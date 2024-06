AFC Metalul Buzau-CSM Focsani 2007:2-0(1-0) in meciul de fotbal contand pentru mansa a doua a finalei barajului de promovare in Liga 2

Fotbalistii seniori de la CSM Focsani 2007 au pierdut, miercuri 5 iunie 2024 cu 2-0 in fata Metalului Buzau meciul din mansa a doua a finalei barajului de promovare in Liga 2.Cu toate acestea calificarea n-a fost inca ratata datorita modificarilor de ultima ora a regulamentului de catre Federaai Romana de Fotbal(FRF).Reamintim ca sambata,1 iunie 2024 stadionul Milcovul din Focsani a gazduit mansa intai a finalei barajului de promovare in Liga 2 la fotbal seniori meciul dintre CSM Focsani 2007 ... citește toată știrea