Al doilea loc 4 pentru gimnasta vranceanca Ana Maria Barbosu la Campionatele Europene.De aceasta data in proba pe echipe

Reamintim ca sambata 4 mai 2025 gimnasta vranceanca Ana Maria Barbosu a fost a patra din Europa in finala probei de sarituri!Duminica 5 mai 2024 in ultima zi a Campionatelor Europene de Gimnastica de la Rimini, Italia, echipa feminina a Romaniei a reusit o clasare pe locul al patrulea, in ciuda faptului ca timp de trei sferturi a ocupat loc pe podium la .Astfel echipa Romaniei de gimnastica senioare formata din Sabrina Maneca-Voinea, Lilia Cosman, Ana Barbosu si Amalia Ghigoarta, s-a clasat ... citește toată știrea