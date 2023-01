Ampla prezentare in cotidianul gsp.ro a tenismenei focsanence Maria Daciana Ciubotaru dupa recenta victorie la Australian Open

Cotidianul de specialitate Gazeta Sporturilor i-a rezervat in editia sa online de sambata 21 ianuarie 2023 o ampla prezentare tenismenei focsanence Maria Daciana Ciubotaru dupa recenta victorie la Australian Open.Reamintim sportiva legitimata la CSM Focsani 2007 (aflata la primul turneu de Grand Slam din cariera) a castigat sambata 21 ianuarie 2023, primul meci de pe tabloul principal in Australia, in fata unei jucatoare din tara organizatoare, Alana Subasic, cu 2-0 la seturi: 7-5, 6-1.Maria ... citeste toata stirea