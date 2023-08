Echipa de volei feminin CSM Focsani 2007 care activeaza in campionatul Diviziei A2, Seria Est are un antrenor principal nou in persoana lui Nicu Harabagiu ( foto).Informatia si amanunte despre noul antrenor au fost facute publice marti 15 august 2023 prin intermediul unei postari activata pe contul de facebook al clubului CSM Focsani 2007."Noul antrenor principal al echipei de volei feminin CSM Focsani 2007, in sezonul 2023-2024, este Nicu Harabagiu.Echipa de volei feminin CSM Focsani 2007 ... citeste toata stirea