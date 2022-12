Argentina este noua campioana mondiala la fotbal, dupa ce a invins Franta la loviturile de departajare

Argentina este pentru a treia oara in istorie campioana a lumii la fotbal, dupa ce a invins Franta, campioana en titre, scor 4-2 la loviturile de departajare. Lionel Messi isi vede astfel visul implinit, la ultimul Campionat Mondial la care participa. Scorul a fost 2-2 inaintea prelungirilor si s-a terminat tot egal, (3-3) dupa cele doua reprize de prelungiri. Meciul a fost in direct si in exclusivitate la TVR1.Lionel Messi (23 - penalty, 109) si Angel Di Maria (36) au marcat pentru Argentina, ... citeste toata stirea