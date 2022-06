Astazi are loc la Adjud, editia a IX-a a Maratonului Siretului (celor doua lacuri)

Editia a IX-a a Maratonului Siretului (celor doua lacuri) | Adjud 2 iunie 2022Asociatia Club Sportiv Eco-Alpin Bucuresti, in parteneriat cu Primaria Municipiului Adjud, Directia pentru Sport si Tineret Vrancea, Consiliul Judetean Vrancea si Prefectura Vrancea organizeaza in Municipiul Adjud in ziua de 02.06.2022, in Ziua de Inaltare - Ziua Eroilor, cea de-a 9-a editie a Maratonul Siretului (celor doua lacuri).Sponsori: ISOSTAR, SC LUXTRANS SRL Adjud; Asociatia Romana pentru Propaganda si ... citeste toata stirea