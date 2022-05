Astazi despre: "Eroul de la Guadalajara" - Florea Dumitrache - remarcat prin driblingurile sale exceptionale, foarte derutante, dar si prin eficacitatea si spectaculozitatea loviturilor de cap

Florea Dumitrache (n. 22 mai 1948, Bucuresti - d. 26 aprilie 2007, Bucuresti), poreclit "Mopsul", a fost jucator roman de fotbal, maestru emerit al sportului, subinginer.S-a legitimat in anul 1961 la Rapid Bucuresti, a trecut dupa doi ani la T.U.G, unde in 1964 a fost descoperit de antrenorul Traian Ionescu, cel care l-a transferat la Dinamo, club in cadrul caruia a realizat marile performante ale activitatii sale de jucator. Atacant de mare valoare, Dumitrache a facut parte din lotul echipei ... citeste toata stirea