Astazi despre: inginerul energetician roman din "Cartea Recordurilor" Lia Manoliu, prima sportiva din lume care a participat la sase editii consecutive ale Jocurilor Olimpice - Decorata cu Ordinul Olimpic "Colanul de bronz" . Vorbea cinci limbi straine

Lia Manoliu (n. 25 aprilie 1932, Chisinau, Romania - d. 9 ianuarie 1998, Bucuresti, Romania)Lia Manoliu a fost prima sportiva din lume care a participat la sase editii consecutive ale Jocurilor Olimpice: Helsinki 1952, Melbourne 1956, Roma 1960, Tokio 1964, Ciudad de Mexico 1968, Munchen 1972, performanta consemnata in "Guiness Book of Records". Sportiva cucerit trei medalii olimpice, una de aur, in 1968, la Ciudad de Mexico si doua de bronz, in 1960, la Roma si 1964, la Tokyo. A fost de 12 ... citește toată știrea