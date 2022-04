In zilele de 9-10 aprilie 2022, s-a desfasurat la Bucuresti, campionatul national de atletism in sala, la categoriile copii 1 si 2In cadrul intrecerilor atleta Carla Carina Paruba de la Clubul Elevilor Sportivi Adjud a cucerit medalia de argint si titlul de vicecampioana nationala in proba de aruncare a greutatii la catogoria copii 1 cu o aruncare de 12,12 mCampionatul national de copii 1 si 2, sala, ... citeste toata stirea