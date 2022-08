Sportiva legitimata la CSM Focsani 2007, Claudia Prisecaru, s-a calificat in finala probei de 3000 metri obstacole a Campionatului European de Atletism Seniori, care se desfasoara in aceste zile la Munchen, Germania!Claudia Prisecaru legitimata la CSM Focsani 2007 a incheiat pe locul 5 in seria ei si este prima atleta in istoria atletismului focsanean (care concureaza pentru un club din Focsani), care se ... citeste toata stirea