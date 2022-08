Atletism: Adjudeanul, Alexandru Novac s-a calificat in finala de la sulita la Europenele de la Munchen

Sportivul roman Alexandru Novac originar din Adjud s-a calificat, vineri, in finala probei de aruncarea sulitei, din cadrul Campionatelor Europene de atletism de la Munchen.Novac, cu o aruncare de 77,68 m, a prins finala cu a saptea performanta din serii. Finala de la aruncarea sulitei are loc pe 21 august.Tot la aruncarea sulitei masculin, Denis Adrian Both a avut cea mai buna aruncare de 74,62 m, dar a ratat calificarea in finala.In proba feminina de saritura in inaltime, Daniela ... citeste toata stirea