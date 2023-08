Atletul vrancean Ionut Plesu a obtinut, vineri 04 august 2023, medalia de aur, in proba de 20 Km mars la cea de a IX-a editie a Jocurilor Francofoniei, care se desfasoara in perioada 28 iulie-6 august 2023, la Kinshasa, in Republica Democratica Congo.Atletul Ionut Plesu este acum legitimat la Clubul Sportiv Universitar Resita, municipiu in care este student la Facultatea de Educatie Fizica si Sport.Absolvent la Liceului cu Program Sportiv (LPS) Focsani, Ionut Plesu a fost antrenat in Vrancea, ... citeste toata stirea