Baschet masculin | ABC Laguna Bucuresti - CSM Focsani 2007: 68-80 in etapa a 16-a, Conferinta B, din LNBM Mozzart Bet

Baschet masculin.Victorie pentru echipa de baschet masculin CSM Focsani 2007, in deplasarea de la Bucuresti, cu inca un american si un canadian in teren, in etapa a 16-a, Conferinta B din LNBM Mozzart Bet.ABC Laguna Bucuresti - CSM Focsani 2007: 68-80 (19-14, 13-12, 17-28, 19-26)!ABC Laguna BucurestiCele mai multe puncte: Lukas Aukstilkalnis - 22Cele mai multe recuperari: Lukas Aukstilkalnis - 8Cele mai multe pase decisive: Radu Paliciuc - 4CSM Focsani 2007Cele mai multe puncte: ... citeste toata stirea