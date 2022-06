Baschetbalistul focsanean David Antonescu transferat de anul trecut in Spania convocat in lotul national al Romaniei U 18

Baschetbalistul focsanean, David Antonescu unul dintre cele mai mari talente ale baschetului romanesc, transferat anul trecut in Spania in echipa U 18 a clubului Betis Sevilla a fost convocat in lotul U18 al Romaniei care incepe pregatirile pentru Divizia B a FIBA U18 European Championship.Lotul U18 al Romaniei incepe pregatirile pentru Divizia B a FIBA U18 European Championship. Competitia se va desfasura la Ploiesti, Blejoi si Bucov intre 29 iulie si 7 august, iar Vulturii sunt repartizati ... citeste toata stirea