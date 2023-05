Informatia pe acest subiect a fost facuta publica prin intermediul unei postari activata pe contul de facebook Primaria Spulber-VRANCEA:"Sambata, 13 mai 2023, pe Stadionul National "Arcul de Triumf" din Bucuresti s-au desfasurat, ca in fiecare an, finala Cupei Reginei si finala Cupei Regelui la Oina. Federatia Romana de Oina se afla sub Inaltul Patronaj al Majestatii Sale Margareta Custodele Coroanei.BUCIUMASII DIN SPULBER au fost invitati de FEDERATIA ROMANA DE OINA care a participat la ... citeste toata stirea